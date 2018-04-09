Срок нового контракта Епанчинцева с ХК "Спартак" составит один год

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Срок нового контракта главного тренера московского хоккейного клуба "Спартак" Вадима Епанчинцева составит один год. Об этом ТАСС сообщили несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

В понедельник "Спартак" объявил о продлении контракта с Епанчинцевым. Ранее ряд изданий сообщали о том, что пост главного тренера красно-белых может занять Андрей Николишин.

"Стороны пришли к договоренности о продлении контракта еще на один сезон", - рассказал источник.

Епанчинцев был назначен главным тренером "Спартака" в апреле 2017 года. В минувшем сезоне команда впервые за семь лет стала участником плей-офф Кубка Гагарина. В первом раунде красно-белые потерпели поражение от ЦСКА (0-4).