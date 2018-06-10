Глава ВФГБК назвал неплохим выступление российских байдарочников и каноистов на ЧЕ

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ можно признать неплохим. Об этом ТАСС заявил глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

Турнир завершился в воскресенье в Белграде. Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав три золотые, шесть серебряных и три бронзовые медали.

"Выступление неплохое, но, как мы все понимаем, везде, и особенно в спорте, есть куда расти. Безусловно, количество медалей радует, но серебряные и бронзовые награды при определенном стечении обстоятельств и более качественной подготовке могли конвертироваться в золото. Но имеем то, что имеем. Третье место в медальном зачете обсуждать не буду, это условная история, но общее количество наград и настрой спортсменов не может не радовать", - заявил Архипов.

"Хотелось бы выделить Ивана Штыля, являющимся уже многократным чемпионом Европы и мира. Он прибавил и показал серьезный результат на турнире. Олеся Ромасенко молодец, она хорошо выступила с Ириной Андреевой в двойке. Неплохо зарекомендовала себя Ксения Курач, наша молодая каноистка", - отметил глава федерации.

На этом чемпионате Штыль завоевал три медали - два золота в каноэ-четверке на 500 м и каноэ-двойке на 200 м, серебро на каноэ-одиночке на 200 м. Ромасенко первенствовала в каноэ-одиночке (200 м) и завоевала две бронзы с Ириной Андреевой - в каноэ-двойках на 200 и 500 м. Курач стала серебряным призером в каноэ-одиночке на 500 м.

По словам Архипова, уровень организации турнира соответствовал всем требованиям. "Всегда есть шероховатости. Но после завершения соревнований хочется поблагодарить организаторов, тем более, если у команды есть медальный задел", - заключил собеседник агентства.