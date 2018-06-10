Британский боксер Фьюри проведет следующий бой в августе

ТАСС, 10 июня. Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри планирует провести следующий бой в августе 2018 года в Белфасте. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Boxing News.

В субботу Фьюри вернулся на ринг после 2,5-летнего перерыва и нокаутировал албанца Сефера Сефери в четвертом раунде.

Сообщается, что Фьюри планирует провести следующий бой 18 августа в Белфасте. Бой пройдет в рамках боксерского вечера, на котором защиту титула Всемирной боксерской организации в полулегком весе проведет британец Карл Фрэмптон. На данный момент соперники Фьюри и Фрэмптона неизвестны.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри победил украинца Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Позднее британец был лишен титула IBF из- за отказа проводить обязательную защиту.

Летом 2016 года допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин, в октябре того же года он был лишен британской боксерской лицензии. Летом 2017-го Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позднее передумал. Он получил британскую боксерскую лицензию в апреле этого года. За время перерыва Фьюри поправился почти на 40 кг, однако к возвращению на ринг вернулся практически в свой боевой вес - 125 кг.

В послужном списке 29-летнего Фьюри 26 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения.