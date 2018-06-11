Шейх Сальман: Азия не будет выступать с единой позицией на выборах организатора ЧМ-2026

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Азиатские футбольные ассоциации не планируют выступать с консолидированной позицией на выборах страны-организатора чемпионата мира 2026 года. Об этом ТАСС сообщил президент Азиатской конфедерации футбола бахрейнский шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа.

Выборы места проведения чемпионата мира 2026 года пройдут на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) 13 июня в Москве. В воскресенье совет ФИФА одобрил обе поданные заявки - от Марокко и совместную от США, Мексики и Канады.

"Не думаю, что мы выступим с консолидированной позицией, конфедерация точно не будет навязывать тот или иной выбор. Каждая страна получила достаточно информации о поданных заявках, чтобы независимо отдать свой голос. Для нас главное, чтобы выбор в итоге оказался верным", - подчеркнул Сальман.

Чемпионат мира в России стартует на следующий день после конгресса. Турнир пройдет в 11 городах, финал состоится 15 июля.