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Глава заявки Марокко: при выборе хозяина ЧМ-2026 не должны учитываться только финансы

Спорт
11 июня, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

На проведение ЧМ-2026 претендуют Марокко и объединенная заявка США, Канады и Мексики

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Хишам Эль-Амрани

Хишам Эль-Амрани

© AP Photo/Sunday Alamba

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Место проведения чемпионата мира 2026 года не должно быть выбрано только на основании финансовых показателей. Такое мнение ТАСС высказал глава заявки "Марокко-2026" Хишам Эль-Амрани.

Выборы хозяев чемпионата мира 2026 года пройдут 13 июня на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. В воскресенье совет ФИФА утвердил две заявки на голосование - заявку Марокко, а также объединенную заявку США, Канады и Мексики. В понедельник в отеле Crowne Plaza прошли встречи членов Африканской конфедерации футбола (КАФ) и Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ). "Сегодня мы провели много встреч с коллегами из других федераций и вновь попытались объединить их вокруг нашей заявки, которую они уже прекрасно знают, и эта работа продолжится до самого утра среды", - рассказал Эль-Амрани.

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Собеседник ТАСС отметил, что доволен проделанной на конгрессе работой по продвижению заявки. "Сейчас не идет речь о поддержке конкретных федераций и регионов. У нас есть определенные ожидания, конкретная стратегия, и мы остались довольны тем, что услышали сегодня от наших коллег из других федераций, причем не только африканских, но и всего мира. Они уверены в качестве нашей заявки, в тех ценностях, которые она несет - толерантность, открытость, улучшения уровня жизни населения, человечность", - сказал он.

"Надеемся, что большинство федераций будут убеждены в том, что этот важный выбор принесет пользу всему миру, а также даст шанс Марокко принять турнир, для которого страна много работает и на который претендует уже в пятый раз", - добавил он.

На вопрос, согласен ли он с тем, что фаворитом является объединенная североамериканская заявка, Эль-Армани ответил: "Чемпионат мира может оцениваться по разным критериям, не только с точки зрения расходов и доходов и вместимости стадионов. Не забывайте про ценности: Марокко - единственная страна, которая на государственном уровне поддерживает заявку на сто процентов, это прекрасный выбор для игроков и болельщиков - страна удобно расположена, у нас хорошие цены. Болельщики получат возможность погрузиться в самобытную культуру всего в 14 км от Испании. Благодаря всему этому мы до конца будем надеяться на положительный результат".

Одним из представителей заявки Марокко является бывший нападающий сборной Сенегала и "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф. "Заявка Марокко очень достойная и гостеприимная и основана на принципах "фэйр-плей", тем более, она пользуется всесторонней поддержкой короля Марокко, а это многое значит. Считаю, что выбор Марокко станет правильным решением для всей Африки. В Африке много проблем, и заявка Марокко станет надеждой для всего континента", - сказал он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

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