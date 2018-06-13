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Инфантино: ЧМ-2026 может стать крупнейшим спортивным и социальным событием в истории

Спорт
13 июня, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Выборы хозяев чемпионата мира 2026 года прошли на конгрессе

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Глава ФИФА Джанни Инфантино

Глава ФИФА Джанни Инфантино

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике может стать крупнейшим спортивным и социальным событием в истории. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на пресс-конференции после конгресса организации в Москве.

Выборы хозяев чемпионата мира 2026 года прошли на конгрессе. Единственным конкурентом США, Канады и Мексики была заявка Марокко.

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"США, Канада и Мексика могут организовать крупнейшее спортивное и социальной мероприятие в истории, - сказал Инфантино. - Я не говорю, что все будет спокойно, и мы будем двигаться к турниру на крейсерской скорости, всегда появляются какие-то проблемы. Но сейчас мы концентрируемся на чемпионате мира в России".

Заявленные объединенной заявкой предполагаемые доходы превосходят доходы марокканской заявки в два раза, однако глава ФИФА отметил, что в вопросе выбора не стоит делать акцент на финансовой составляющей. "Пока это только прогнозы, сейчас наши команды сядут за стол и будут фокусироваться на этом, нужно удостовериться, чтобы были составлены коммерческие планы. Но очевидно, что деньги не единственный элемент, мы должны концентрироваться на футболе. А полученные деньги должны пойти на развитие футбола", - объяснил он.

Инфантино отметил, что гордится заявочным процессом, который впервые в истории ФИФА был проведен по конкретным критериям и открыто. "Процесс был прозрачным, независимые эксперты оценили его, механизм создан, и пока никаких проблем нет. Есть предложения, в которых надо разобраться, но для этого есть время. Мы только начали эту работу, было всякое, но несколько лет назад это казалось невозможным, а теперь это реальность", - заявил он.

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