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Московские "Локомотив" и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России по футболу

Спорт
15 июня, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Первоначально в матче за Суперкубок должны были встретиться чемпион России "Локомотив" и обладатель Кубка страны "Тосно"

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ТАСС, 15 июня. Московские футбольные клубы "Локомотив" и ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Первоначально в матче за Суперкубок должны были встретиться чемпион России "Локомотив" и обладатель Кубка страны "Тосно" (Ленинградская область). В июне "Тосно" объявил о прекращении существования из-за финансовых проблем. В соответствии с регламентом, обладателя Кубка России заменила команда, занявшая второе место в чемпионате России - ЦСКА.

Матч состоится 27 июля в Нижнем Новгороде. Время начала игры станет известно позднее.

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