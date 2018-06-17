Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экипаж SMP Racing под номером 17 вылетел с трассы в гонке "24 часа Ле-Мана"

Спорт
17 июня, 0:37 UTC+3 ЛЕ-МАН /Франция/ 17, июня. /ТАСС

Причины случившегося устанавливаются

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE

ЛЕ-МАН /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Экипаж российской команды SMP Racing под номером 17 в составе Матевоса Исаакяна, Егора Оруджева и француза Стефана Сарразана вылетел с трассы в гонке "24 часа "Ле-Мана".

Смотрите также

Сарразан: экипаж SMP Racing первую четверть гонки "24 часа Ле-Мана" провел без ошибок

Экипаж SMP Racing под номером 11 возобновил гонку "24 часа Ле-Мана"

Экипаж SMP Racing столкнулся с техническими проблемами в гонке "24 часа Ле-Мана"

На исходе восьмого часа управлявший на тот момент прототипом BR1 Исаакян вылетел с трассы, разбив заднюю часть автомобиля. Вернуться в гонку пилот не смог, и машина была эвакуирована техническими службами. На момент схода экипаж занимал третье место.

"Причины случившегося устанавливаются", - сказал ТАСС представитель команды SMP Racing. По его словам, если механикам команды удастся починить прототип, экипаж продолжит гонку.

Экипаж SMP Racing под номером 11 - под управлением Михаила Алешина, Виталия Петрова и британца Дженсона Баттона - столкнулся с техническими проблемами еще в начале гонки, на устранение которых ушло более трех часов. На данный момент экипаж занимает предпоследнее, 59-е место, отставая от лидера на 50 кругов.

Первые два места в гонке занимают экипажи заводской команды "Тойота", в одном из которых едет действующий пилот "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо. Третье и четвертое места занимают экипажи Rebellion, которые отстают от лидера на три и пять кругов соответственно.

В классе LMP2 лидерство сохраняет экипаж российской команды G-Drive Racing.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
2
В посольстве Мексики подтвердили информацию о двух пострадавших при наезде такси в Москве
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
5
Американский студент погиб во время экскурсии в России
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости