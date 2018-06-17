Экипаж SMP Racing под номером 17 вылетел с трассы в гонке "24 часа Ле-Мана"

ЛЕ-МАН /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Экипаж российской команды SMP Racing под номером 17 в составе Матевоса Исаакяна, Егора Оруджева и француза Стефана Сарразана вылетел с трассы в гонке "24 часа "Ле-Мана".

На исходе восьмого часа управлявший на тот момент прототипом BR1 Исаакян вылетел с трассы, разбив заднюю часть автомобиля. Вернуться в гонку пилот не смог, и машина была эвакуирована техническими службами. На момент схода экипаж занимал третье место.

"Причины случившегося устанавливаются", - сказал ТАСС представитель команды SMP Racing. По его словам, если механикам команды удастся починить прототип, экипаж продолжит гонку.

Экипаж SMP Racing под номером 11 - под управлением Михаила Алешина, Виталия Петрова и британца Дженсона Баттона - столкнулся с техническими проблемами еще в начале гонки, на устранение которых ушло более трех часов. На данный момент экипаж занимает предпоследнее, 59-е место, отставая от лидера на 50 кругов.

Первые два места в гонке занимают экипажи заводской команды "Тойота", в одном из которых едет действующий пилот "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо. Третье и четвертое места занимают экипажи Rebellion, которые отстают от лидера на три и пять кругов соответственно.

В классе LMP2 лидерство сохраняет экипаж российской команды G-Drive Racing.