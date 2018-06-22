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Гран-при Франции "Формулы-1" пройдет впервые с 2008 года

Спорт
22 июня, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Борьба за титул между немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари" и британцем Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса" вновь обострилась

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Себеастьян Феттель

Себеастьян Феттель

© AP Photo/Luca Bruno

ТАСС, 22 июня. Программа восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года - Гран-при Франции - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Борьба за титул между немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари" и британцем Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса" вновь обострилась. В Канаде немец одержал третью победу в сезоне и вернул себе лидерство в общем зачете, опережая своего главного соперника на одно очко. Относительно недалеко от них находятся финн Валттери Боттас ("Мерседес") и австралиец Даниэль Риккьярдо ("Ред Булл"), которые готовы в любой момент воспользоваться осечками лидеров.

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Гонщик "Феррари" Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Сироткин - 18-й

По-прежнему не может набрать очков в нынешнем сезоне единственный представитель России в "королевских гонках" - Сергей Сироткин из "Уильямса". Минимальные обновления болида пока не приносят нужного результата, а большой пакет новинок ждать еще до конца августа, поэтому российским болельщикам остается только набраться терпения и верить, что рано или поздно Сироткин начнет финишировать в очковой зоне. Пока же это возможно только при наличии каких-либо проблем у других команд.

Этап во Франции вернулся в календарь "Формулы-1" впервые с 2008 года. Гонка пройдет на автодроме "Поль Рикар", который уже принимал у себя этап "королевских гонок" с 1971 по 1990 год. Трек находится недалеко от деревни Ле-Кастелле (34 км восточнее Марселя). В 1999 году автодром был приобретен бывшим владельцем "Формулы-1" Берни Экклстоуном, позже он был модернизирован для имитации условий различных трасс "королевских гонок".

Среди действующих пилотов на Гран-при Франции побеждали только финн Кими Райкконен (2007) и испанец Фернандо Алонсо (2005). Рекордсменом по победам здесь является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, на счету которого восемь финишей на первом месте.

Первая часть свободных заездов начнется в 13:00 мск, вторая - в 17:00. В субботу состоятся третья свободная практика (14:00) и квалификация (17:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:10).

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