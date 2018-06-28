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Решение по игре футбольных сборных России и Швеции в Калининграде предварительное

Спорт
28 июня, 14:03 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России домашние матчи Лиги наций против команд Швеции и Турции проведут 11 октября в Калининграде и 14 октября в Сочи

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КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Решение о проведении в Калининграде матча между футбольными сборными России и Швеции в рамках Лиги наций 11 октября носит предварительный характер. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

"Пока это только предварительное распределение, собственно говоря, игр, и договоренности с РФС о том, что, да, действительно, здесь пройдет [матч] 11 октября, планируется сборная России и сборная Швеции в рамках Лиги наций", - сказал Рольбинов, отметив, что окончательные переговоры с РФС еще не завершены.

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Ранее сообщалось, что футболисты сборной России домашние матчи Лиги наций против команд Швеции и Турции проведут 11 октября в Калининграде и 14 октября в Сочи.

Решение о старте осенью 2018 года Лиги наций было принято на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2014 году. Финал Лиги наций пройдет в июне 2019 года. Турнир призван заменить товарищеские матчи, его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года. Путевку на турнир получит одна команда в каждом из четырех дивизионов.

В Лиге наций 55 национальных команд распределены по четырем дивизионам в зависимости от рейтинга УЕФА. Сборная России сыграет во второй группе дивизиона В, который является вторым по силе дивизионом турнира, вместе с командами Турции и Швеции.

Матчи групповой стадии пройдут в сентябре-ноябре 2018 года, сборные дивизионов A и B проведут по четыре игры, команды дивизионов C и D - по шесть. Победители групп дивизионов B, C и D заменят худшие команды групп дивизионов A, B и С. В дивизионе A победители групп выйдут в "Финал четырех", победитель турнира определится в июне 2019 года.

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