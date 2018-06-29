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Неофициальный чемпионат мира по футболу среди болельщиков стартует в Санкт-Петербурге

Спорт
29 июня, 0:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

В четверг в Большом Гостином дворе Санкт-Петербурга состоялась жеребьевка чемпионата, команды были распределены на четыре группы

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Болельщики сборной России по футболу

Болельщики сборной России по футболу

© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Неофициальный чемпионат мира среди болельщиков под названием "Футбол объединяет" стартует в пятницу в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие 15 команд из Сенегала, Колумбии, Марокко, Камеруна, Италии, Китая, Египта, Перу, Нигерии, Кипра, Алжира, Австралии, России (две команды), а также сборная мира.

Турнир организован при поддержке Российского футбольного союза (РФС) и клуба болельщиков Russia Unites, он пройдет под девизом акции Gentlefan. Матчи состоятся на двух полях стадиона "Динамо" в Санкт-Петербурге. В них смогут принять участие игроки в возрасте от 25 лет, не занимавшиеся ранее футболом профессионально. Игры будут проходить в формате "8 на 8", в два тайма по 20 минут.

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Международный турнир болельщиков "Футбол объединяет" пройдет в Санкт-Петербурге

В четверг в Большом Гостином дворе Санкт-Петербурга состоялась жеребьевка чемпионата, команды были распределены на четыре группы. В квартете А сыграют болельщики сборных Сенегала, Колумбии, Марокко и вторая команда России, в группе B выступят представители Камеруна, Италии, Китая и сборная мира, куда вошли фанаты из разных стран, не собравшие полноценную национальную команду. Единственная группа, насчитывающая три сборные, это группа С, в которой сыграют фанаты из Египта, Перу и основная команда болельщиков из России, квартет D собрал любителей футбола из Нигерии, Кипра, Алжира и Австралии.

В первый игровой день в 10:00 мск начнется торжественное открытие турнира и общий парад команд, затем будут разыграны матчи группового этапа, среди которых игры Сенегал - Россия-2, Камерун - Италия, Египет - Россия и Нигерия - Кипр. В перерывах между матчами участники турнира и болельщики увидят выступления музыкальных групп. В субботу, во второй день турнира, пройдут матчи стадии плей- офф, также запланирована церемония награждения. Для команд, которые не пройдут в плей-офф, предусмотрен специальный кубок.

Об акции Gentlefan

Акция Gentlefan направлена на налаживание дружеских отношений с болельщиками из разных стран до и во время чемпионата мира по футболу. Первая подобная акция прошла весной 2017 года в Ростове-на-Дону накануне игры "Ростов" - "Манчестер Юнайтед". Английским фанатам перед матчем подарили теплые пледы.

Проект был продолжен в марте 2017 года, когда билеты на товарищескую игру сборных России и Кот-д'Ивуара в Краснодаре получили около 200 студентов из Африки, проходящих обучение в краснодарских вузах. Они были встречены краснодарскими любителями футбола и бывшим полузащитником сборной России, инспектором Российского футбольного союза по борьбе с расизмом Алексеем Смертиным. Гостей напоили чаем из огромного самовара.

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