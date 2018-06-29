РФС утвердил "Краснодар-2" двадцатым участником первенства ФНЛ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил команду "Краснодар-2" 20-м участником первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

"Утвердили двадцатым участником первенства ФНЛ "Краснодар-2", - сказал Алаев.

Ранее РФС не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей. "Амкар" не выступит и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Место "Амкара" в РФПЛ занял "Анжи", который ранее вылетел в ФНЛ после поражения в переходных матчах от красноярского "Енисея" (0:3 в гостях, 4:3 дома). Таким образом в ФНЛ освободилось одно место в новом сезоне, которое занял "Краснодар-2".

"Краснодар-2" - фарм-клуб команды РФПЛ "Краснодар".