Российские баскетболисты проиграли французам в матче отборочного этапа Кубка мира

ТАСС, 2 июля. Сборная России по баскетболу проиграла команде Франции со счетом 78:84 в заключительном матче первого этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года. Встреча прошла в Краснодаре.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий российской сборной Дмитрий Хвостов, набравший 27 очков и сделавший пять результативных передач.

Сборная России ранее уже обеспечила себе выход во второй этап отборочного турнира.

В первой части отборочного турнира в Европе 32 сборные разбиты на восемь групп, в которых команды играют друг с другом по два матча. По три лучшие команды (всего 24) из каждой группы выходят в следующую стадию отбора. Во втором этапе 24 сборные разбиты на четыре группы, в которых команды также играют друг с другом дома и в гостях, при этом очки, заработанные в первом раунде, переносятся и во второй. По три лучшие сборные из каждой группы квалифицируются на Кубок мира.

Во втором этапе отборочного турнира сборная России сыграет в группе К с командами Франции, Чехии, Боснии и Герцеговины. На оставшиеся два места в группе претендуют сборные Болгарии, Исландии и Финляндии. В первом матче второго этапа сборная России сыграет с командой Чехии. Игра пройдет 13 сентября.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября 2019 года. В турнире примут участие 32 команды.