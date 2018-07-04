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Сборная России по волейболу обыграла команду Польши в матче "Финала шести" Лиги наций

Спорт
4 июля, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-1

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Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский

Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский

© Роман Кручинин/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Сборная России победила команду Польши в матче "Финала шести" Лиги наций по волейболу, который проходит в пригороде французского Лилля Вильнев- д'Аске.

Встреча завершилась со счетом 3-1. В следующем матче группы В россияне 6 июля сыграют с командой США.

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Лига наций - новый турнир, проводимый Международной федерацией волейбола, он призван заменить существовавший ранее Гран-при. Каждая из 16 сборных сыграла по 15 матчей за пять туров, встретившись с каждым из соперников по разу.

По итогам предварительных матчей, которые прошли с 25 мая по 24 июня, пять лучших команд вышли в финальный турнир: России, Сербии, США, Бразилии, Польши, а также сборная Франции на правах хозяйки турнира. В "Финале шести" команды разделены на две группы. По две лучшие сборные выходят в полуфинал (матчи пройдут 7 июля), на 8 июля запланированы матч за третье место и финал.

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