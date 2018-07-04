Мужская сборная России по волейболу стартует в финальном турнире Лиги наций

ТАСС, 4 июля. Финальный турнир волейбольной Лиги наций среди мужских команд стартует в среду на стадионе "Пьер-Моруа" в пригороде французского Лилля Вильнев-д'Аске. Среди шести участников - сборная России, которая на предварительной стадии показала второй результат.

В финальном турнире сыграют команды хозяев из Франции, а также сборные России, США, Сербии, Бразилии и Польши. В групповом турнире сборная России встретится 4 июля с поляками, 6 июля - со сборной США (начало обоих матчей - 19:00 мск), тогда как в другой группе сыграют команды Франции, Сербии и Бразилии. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал (матчи пройдут 7 июля), на 8 июля запланированы матч за третье место и финал.

Все встречи финального турнира состоятся на площадке, установленной на футбольном стадионе "Пьер-Моруа" в предместьях Лилля Вильнев-д'Аск на севере Франции. Арена была открыта шесть лет назад и вмещает 50 тысяч зрителей. 15 июня 2016 года на этом стадионе сборная России проиграла словакам (1:2) в матче чемпионата Европы по футболу.

Сборная России проигрывала лишь фаворитам

Лига наций - новый турнир, который заменил проводимые ранее Международной федерацией волейбола Мировую лигу среди мужских команд и женский Гран-при. В топ-дивизионе мужской Лиги наций на предварительной стадии выступили 16 команд, которые по туровой системе с разъездами провели по 15 матчей в течение месяца, определив шестерых участников финального турнира.

Хозяева "Финала четырех" из Франции имели автоматическую путевку в решающую стадию, но заняли первое место, опередив команду Сергея Шляпникова. В заключительном матче квалификационного раунда в итальянской Модене французы победили сборную России - 3-0, потерпев в итоге всего три поражения (при четырех - у российской команды). Уступали российские волейболисты лишь командам, в итоге пробившимся в финальную стадию - Польши, Сербии, Бразилии и Франции.

Впрочем, Шляпников не делает трагедии из этой статистики, учитывая, что на предварительной стадии его команда многие матчи проводила без лидеров, которые либо восстанавливались после травм, либо получали отдых. Почти не играли в отборочном турнире Александр Бутько, Сергей Гранкин, Юрий Бережко, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Дмитрий Мусэрский.

Новый турнир оказался очень тяжелым, учитывая, что каждую неделю предстояли переезды, и российская сборная за месяц сыграла в Польше, Болгарии, Уфе, Германии и Италии. И такой календарь можно считать благоприятным, учитывая, что в женском турнире сборной России за месяц пришлось совершить вояж по маршруту Екатеринбург - Южная Корея - Сербия - Китай - Польша, и она в итоге не сумела отобраться в финал, став в квалификации лишь седьмой.

Заявка на Лигу наций и чемпионат мира

В заявку на финальный турнир Лиги наций тренерский штаб Сергея Шляпникова включил 14 волейболистов. Это связующие Игорь Кобзарь и Дмитрий Ковалев, диагональные Максим Михайлов, Виктор Полетаев и Романас Шкулявичус, блокирующие Илья Власов, Артем Вольвич, Дмитрий Мусэрский и Игорь Филиппов, доигровщики Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, либеро Алексей Кабешов и Александр Соколов.

После турнира в Лилле игрокам сборной России будет предоставлен небольшой отпуск, но уже 20 июля начнется подготовка к главному турниру сезона - чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Италии и Болгарии. В расширенный список кандидатов вошли 29 человек, среди них - все участники финала Лиги наций, а также связующие Александр Бутько, Сергей Гранкин, Павел Панков, диагональные Константин Бакун и Павел Круглов, блокирующие Ильяс Куркаев и Инал Тавасиев, доигровщики Юрий Бережко, Александр Маркин, Ярослав Подлесных, Алексей Родичев и Кирилл Урсов, либеро Алексей Вербов, Артем Зеленков и Роман Мартынюк.

Финальный турнир Лиги наций среди женских команд состоялся на прошлой неделе в китайском Нанкине и завершился победой сборной США, в финале обыгравшей турчанок - 3-2.