Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мужская сборная России по волейболу стартует в финальном турнире Лиги наций

Спорт
4 июля, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В финальном турнире помимо россиян сыграют команды хозяев из Франции, а также сборные США, Сербии, Бразилии и Польши

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 июля. Финальный турнир волейбольной Лиги наций среди мужских команд стартует в среду на стадионе "Пьер-Моруа" в пригороде французского Лилля Вильнев-д'Аске. Среди шести участников - сборная России, которая на предварительной стадии показала второй результат.

В финальном турнире сыграют команды хозяев из Франции, а также сборные России, США, Сербии, Бразилии и Польши. В групповом турнире сборная России встретится 4 июля с поляками, 6 июля - со сборной США (начало обоих матчей - 19:00 мск), тогда как в другой группе сыграют команды Франции, Сербии и Бразилии. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал (матчи пройдут 7 июля), на 8 июля запланированы матч за третье место и финал.

Все встречи финального турнира состоятся на площадке, установленной на футбольном стадионе "Пьер-Моруа" в предместьях Лилля Вильнев-д'Аск на севере Франции. Арена была открыта шесть лет назад и вмещает 50 тысяч зрителей. 15 июня 2016 года на этом стадионе сборная России проиграла словакам (1:2) в матче чемпионата Европы по футболу.

Сборная России проигрывала лишь фаворитам

Лига наций - новый турнир, который заменил проводимые ранее Международной федерацией волейбола Мировую лигу среди мужских команд и женский Гран-при. В топ-дивизионе мужской Лиги наций на предварительной стадии выступили 16 команд, которые по туровой системе с разъездами провели по 15 матчей в течение месяца, определив шестерых участников финального турнира.

Хозяева "Финала четырех" из Франции имели автоматическую путевку в решающую стадию, но заняли первое место, опередив команду Сергея Шляпникова. В заключительном матче квалификационного раунда в итальянской Модене французы победили сборную России - 3-0, потерпев в итоге всего три поражения (при четырех - у российской команды). Уступали российские волейболисты лишь командам, в итоге пробившимся в финальную стадию - Польши, Сербии, Бразилии и Франции.

Смотрите также

Волейболистки сборной США выиграли Лигу наций

Российские волейболисты проиграли сборной Франции в матче Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу досрочно вышла в "Финал шести" Лиги наций

Российские волейболисты обыграли немцев в матче Лиги наций

Впрочем, Шляпников не делает трагедии из этой статистики, учитывая, что на предварительной стадии его команда многие матчи проводила без лидеров, которые либо восстанавливались после травм, либо получали отдых. Почти не играли в отборочном турнире Александр Бутько, Сергей Гранкин, Юрий Бережко, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Дмитрий Мусэрский.

Новый турнир оказался очень тяжелым, учитывая, что каждую неделю предстояли переезды, и российская сборная за месяц сыграла в Польше, Болгарии, Уфе, Германии и Италии. И такой календарь можно считать благоприятным, учитывая, что в женском турнире сборной России за месяц пришлось совершить вояж по маршруту Екатеринбург - Южная Корея - Сербия - Китай - Польша, и она в итоге не сумела отобраться в финал, став в квалификации лишь седьмой.

Заявка на Лигу наций и чемпионат мира

В заявку на финальный турнир Лиги наций тренерский штаб Сергея Шляпникова включил 14 волейболистов. Это связующие Игорь Кобзарь и Дмитрий Ковалев, диагональные Максим Михайлов, Виктор Полетаев и Романас Шкулявичус, блокирующие Илья Власов, Артем Вольвич, Дмитрий Мусэрский и Игорь Филиппов, доигровщики Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, либеро Алексей Кабешов и Александр Соколов.

После турнира в Лилле игрокам сборной России будет предоставлен небольшой отпуск, но уже 20 июля начнется подготовка к главному турниру сезона - чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Италии и Болгарии. В расширенный список кандидатов вошли 29 человек, среди них - все участники финала Лиги наций, а также связующие Александр Бутько, Сергей Гранкин, Павел Панков, диагональные Константин Бакун и Павел Круглов, блокирующие Ильяс Куркаев и Инал Тавасиев, доигровщики Юрий Бережко, Александр Маркин, Ярослав Подлесных, Алексей Родичев и Кирилл Урсов, либеро Алексей Вербов, Артем Зеленков и Роман Мартынюк.

Финальный турнир Лиги наций среди женских команд состоялся на прошлой неделе в китайском Нанкине и завершился победой сборной США, в финале обыгравшей турчанок - 3-2.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
3
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
4
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
5
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
6
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
7
Туроператор DSBW-Tours прекратил деятельность
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости