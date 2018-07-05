Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мугуруса не смогла защитить титул чемпионки Уимблдона, проиграв во втором круге

Спорт
5 июля, 23:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, июля. /ТАСС

Испанка уступила бельгийке Алисон ван Эйтванк со счетом 7:5, 2:6, 1:6

Поделиться
Материал из 1 страницы
Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса

© EPA-EFE/BRIAN HIRSCHFELD

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса проиграла бельгийке Алисон ван Эйтванк во втором круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:1 в пользу 24-летней бельгийской теннисистки. Ван Эйтванк впервые в карьере обыграла испанку, которая была посеяна на Уимблдоне под третьим номером. Ранее спортсменки встречались один раз, в 2014 году на турнире в Бразилии победу одержала Мугуруса.

Смотрите также

Хачанов победил киприота Багдатиса и вышел в третий круг Уимблдона

Дьяченко вышла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Касаткина вышла в третий круг Уимблдона

В третьем круге Ван Эйтванк сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, посеянной на турнире под 22-м номером.

24-летняя Мугуруса, которая в прошлом году победила на Уимблдоне, не смогла защитить свой титул. Испанка шестой раз в карьере играла в основной сетке Уимблдона. В 2013 и в 2016 годах она также проигрывала на стадии второго круга, в 2014 году вылетела в первом круге. Дважды Мугуруса проходила дальше второго круга - в 2015 году она вышла в финал, где проиграла американке Серене Уильямс, а в 2017 году победила в решающей встрече старшую Уильямс - Винус.

Мугуруса также является победительницей Открытого чемпионата Франции (2016). Всего в ее активе шесть побед на турнирах Женской теннисной ассоциации. В течение четырех недель - с сентября по октябрь 2017 года - испанка занимала первое место в рейтинге.

Уимблдонский турнир завершится 15 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Москвы загорелся жилой дом
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
4
В Скотленд-Ярде назвали способ заражения пострадавших в Эймсбери
5
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
6
Украинский депутат принял Федерику Могерини за двух разных людей
7
СМИ: спасатели приостановили поиски пропавших во время кораблекрушения на Пхукете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости