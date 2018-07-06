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Россиянка Макарова вышла в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира

Спорт
6 июля, 15:50 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, июля. /ТАСС

В матче третьего круга спортсменка обыграла чешку Луцию Шафаржову со счетом 4:6, 6:4, 6:1

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Екатерина Макарова

Екатерина Макарова

© EPA-EFE/PAUL BUCK

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова обыграла чешку Луцию Шафаржову в третьем круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), проходящего на травяных кортах в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:1 в пользу 30-летней россиянки. Соперницы в шестой раз сыграли друг с другом: на счету россиянки теперь две победы, четыре раза успех праздновала Шафаржова.

В матче второго круга Макарова обыграла датчанку Каролин Возняцки, которая занимает вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В четвертом круге российская теннисистка встретится с победительницей пары Катерина Синякова (Чехия) - Камила Джорджи (Италия). Лучшим результатом Макаровой на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2014 году.

Уимблдон завершится 15 июля.

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