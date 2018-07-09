Party like a Russian: как Овечкин гулял в Москве с Кубком Стэнли

Александр Овечкин на два дня привез главный трофей заокеанского хоккея — Кубок Стэнли — в Москву. Традиционно каждый из участников победной команды может день-два провести с кубком, который, кстати, неоднократно оказывался в самых разных интересных обстоятельствах. Российский хоккеист принял участие в официальной программе, но ею не ограничился — вечером Овечкин в компании семьи и друзей еще раз отметил победу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Вместе с одноклубниками Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым хоккеисты танцевали с российскими поп-звездами, пели песни и даже ели черную икру из чаши кубка. ТАСС собрал самые интересные кадры и видео о московском вояже Кубка Стэнли.

Трофей НХЛ прибыл в Россию днем в субботу и сразу проследовал на Воробьевы горы. Там состоялась почти трехчасовая фотосессия с болельщиками.

Овечкин во время фотосессии на Фестивале болельщиков ФИФА © Артем Геодакян/ТАСС

На базе "Динамо" в Новогорске хоккеиста встречали болельщики и юные спортсмены динамовской школы, а также родители Овечкина. Отец, Михаил Викторович, впервые прикоснулся к трофею — после победы "Вашингтона" в США смогла поехать только мама хоккеиста, Татьяна Николаевна.

Александр Овечкин и юные воспитанники "Динамо" © Владимир Гердо/ТАСС

В воскресенье вечером Овечкин спонтанно привез кубок на Красную площадь, где сделал несколько памятных фотографий.

Ovechkin @ovi8 with no security brought Stanley Cup in a heart of Moscow #nhl #caps #Russia pic.twitter.com/UYHHevAuy7 — Andrey Kartashov (@LeDr0n) July 8, 2018

На вечеринке в Москве Овечкин, Орлов и Кузнецов наполнили чашу Кубка Стэнли черной икрой, которой затем потчевали гостей.

Российские игроки "Кэпиталз" наполнили Кубок Стэнли чёрной икрой☝ . . . . . #хоккей#хоккеист#живихоккеем#ялюблюхоккей#хоккейсшайбой#хоккейнальду#труснеиграетвхоккей#кхл#нхл#кубокгагарина#gagarincup#stanleycup#khl#nhl#hockey#hockeygame#hockeyfamily#icehockey#iihf#instahockey#hockeygram#hockeyplayer#hockeyplayers#ilovehockey#hockeylove#letsgocaps#hockeystick#rockthered#gocaps#washingtoncapitals Публикация от Hockey Russia Team (@hockeyrussiateam) 8 Июл 2018 в 9:16 PDT

Овечкин ел икру ложками и угостил своего друга, рэпера T-Killah, который позднее написал в соцсетях: "Икрой еще Кубок Стэнли никто не наполнял".

Икрой еще Кубок Стэнли никто не наполнял! @aleksandrovechkinofficial красавчик привез в Москву! Поздравляю! #letsgocaps #stanleycup #caviarinstanleycup #кубокстэнли #ovi #tkillah Публикация от T-killah (@t_killah) 8 Июл 2018 в 12:05 PDT

На мероприятии хоккеисту преподнесли шикарный подарок — торт с фигуркой Овечкина, поднимающего над головой трофей.

Alex #Ovechkin's #stanleycup cake was absolutely insane . . (Via: Washington Capitals/Twitter) Публикация от TSN (@tsn_official) 8 Июл 2018 в 6:06 PDT

Трое российских игроков "Вашингтона" устроили уже ставшее традиционным распитие шампанского из чаши кубка — Кузнецов и еще несколько друзей подняли Овечкина на руках. Российский игрок проделывает это не в первый раз — видео с аналогичным действом были сняты в США, после победы "Вашингтона".

Ovi is still partying... @aleksandrovechkinofficial Please follow me: -@hockey__channel_ Публикация от Hockey Fans (@hockey__channel_) 8 Июл 2018 в 6:00 PDT

Известный актер Денис Никифоров встретился с другом и даже смог подержать в руках Кубок Стэнли. В Instagram актер написал, что в прошлом году выпил из кубка, привезенного игроком "Питтсбурга" Евгением Малкиным и тренером Сергеем Гончаром, и загадал желание. По всей видимости, загадал актер победу Овечкина и "Вашингтона".

Сашка , СПАСИБО БРАТУЛЬ !!!!!!!! ❤️✌ по всем вопросам : Кубок Стенли весит 15.5 кг , не тяжелый )))) как моя Дочь , по поводу « КАК ЭТО ПРИКОСНУТЬСЯ К ЛЕГЕНДЕ ???», если посмотреть мой пост годовалой давности , можно увидеть этот же кубок , только выигранный Питсбургом . И гуляли тогда у Серёжи Гончара и у Жени Малкина . Кубку было 100 лет , в прошлом году , мне 40 , решил Дениска , перед тем как выпить шампанское из , загадать желание !!! И ШЕПНУЛ ЭТО ЖЕЛАНИЕ В КУБОК СТЕНЛИ !!!!! Внимание вопрос !!!!! ЧТО ШЕПНУЛ ДЕНИСКА В КУБОК СТЕНЛИ в прошлом году ???????? ✌ Публикация от Denis Nikiforov SKYPIRATE77 (@nikiforovdenisofficial) 8 Июл 2018 в 1:17 PDT

Певец Дмитрий Маликов 7 июля сыграл с капитаном "Вашингтона" в хоккей, а вечером 8 июля спел на мероприятии, посвященном победе Овечкина.

Трус не играет в хоккей! #овечкин #маликов #ниднябезспорта #двезвезды Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 3 Июл 2018 в 10:43 PDT

В соцсетях также появилось видео, как Овечкин попрощался с кубком. Он аккуратно положил трофей в специальный ящик, сказав на английском: "Увидимся в следующем году, я буду скучать по тебе".

Tag 3 friends below! . . . Ovi’s time with the cup has officially came to an end . . Follow @go_hockey_or_go_home for more like this! . . #hockeygame #hockeymemes #stanleycupfinals #icehockey #hockeyislife #allcaps #nhl #vgk #hockey #hockeygram #lasvegasgoldenknights #letsgocaps #hockeylife #hockeyplayers #hockeylove #vegasgoldenknights #becauseitsthecup #capitals #hockeyfamily #hockeystick #hockeyfan #ovechkin #stanleycupplayoffs #iihf #stanleycup #washingtoncapitals #nhlplayoffs Публикация от It's all about hockey! (@go_hockey_or_go_home) 8 Июл 2018 в 7:21 PDT

Кубок 9 июля отправился к другим хоккеистам "Вашингтона", но в Россию трофей вернется уже в августе. Вместе с Кузнецовым и Орловым Кубок Стэнли отправится в Челябинск.