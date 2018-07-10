СМИ: ФК "Милан" из-за долгов перейдет во владение американской инвестиционной компании

ТАСС, 10 июля. Итальянский футбольный клуб "Милан" из-за долгов сменит владельца, которым станет американская инвестиционная корпорация Elliott Management. Об этом сообщает портал Football Italia.

Китайские инвесторы во главе с президентом "Милана" Ли Юнхуном, владеющие клубом, не смогли вовремя погасить задолженность в размере €32 млн перед Elliott Management (в общей сложности американская компания предоставила "Милану" €303 млн). За несколько дней до дедлайна Ли Юнхун провел переговоры с рядом потенциальных инвесторов клуба на возможность погашения долга, среди которых был владелец "Монако" российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Однако президенту "Милана" не удалось найти новых инвесторов.

В результате хедж-фонд начал процесс захвата клуба, начав смену членов совета директоров. Процесс продлится 7-10 дней, после чего все китайские инвесторы покинут совет. По данным источников, руководство Elliott Management провело переговоры с бывшим капитаном "Милана" Паоло Мальдини, которому предложили одну из должностей в офисе клуба.

"Милан" занял шестое место в чемпионате Италии и должен был сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил "Милан" от участия в еврокубках за нарушение финансового "фэйр-плей", в частности критерия безубыточности.

В 2017 году китайские инвесторы выкупили 99,93% акций "Милана" у Fininvest, принадлежащей на тот момент многолетнему президенту клуба Сильвио Берлускони. Сумка сделки составила €520 млн, также новые владельцы должны были потратить €220 млн на выплату прежних долгов.

"Милан" является 18-кратным чемпионом Италии, 7-кратным победителем Лиги чемпионов / Кубка европейских чемпионов и победителем клубного чемпионата мира. Также он является многократным обладателем Кубка (5 раз) и Суперкубка (7) страны, Кубка обладателей кубков (5), Суперкубка УЕФА (5) и Межконтинентального кубка (3).