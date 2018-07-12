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Сборная России сыграет в финале Суперкубка легенд по футболу с командой Италии

Спорт
12 июля, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В заключительный игровой день группового этапа российские футболисты одержали победу над командой Германии со счетом 6:5 и проиграли сборной Португалии - 3:5

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сборная России вышла в финал Суперкубка легенд по футболу, матчи которого проходят в Москве во дворце спорта "Мегаспорт".

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В заключительный игровой день группового этапа российские футболисты одержали победу над командой Германии со счетом 6:5 и проиграли сборной Португалии - 3:5. В турнирной таблице группы A сборные России, Португалии и Германии набрали по шесть очков, причем у команд России и Португалии одинаковая разность забитых и пропущенных мячей - 18:14 (у немцев - 17:16). Россияне попали в финал по результатам жребия.

В решающем матче соревнований сборная России сыграет с командой Италии. В группе B также три команды - итальянцы, звезды мира и звезды Америки - набрали по шесть очков, итальянцы по дополнительным показателям оказались выше. В матче за третье место встретятся сборная Португалии и команда звезд мира, за пятое место - Германии и звезд Америки, за седьмое место - Франции и Китая.

Суперкубок легенд завершится 13 июля. В турнире принимают участие восемь команд: России, Германии, Китая, Португалии, Франции, Италии, сборные звезд мира и Америки.

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