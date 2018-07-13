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Дворкович: ФК "Ростов" может найти решение финансовой проблемы по игре на "Ростов-Арене"

Спорт
13 июля, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в новом сезоне футбольный клуб продолжит играть на своем старом стадионе "Олимп-2" из-за дорогой арендной платы за "Ростов-Арену"

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Председатель оргкомитета "Россия 2018" Аркадий Дворкович

Председатель оргкомитета "Россия 2018" Аркадий Дворкович

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" может найти решение финансовой проблемы, чтобы проводить домашние матчи чемпионата России на "Ростов-Арене", принимавшей матчи чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал председатель оргкомитета "Россия 2018" Аркадий Дворкович.

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Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в новом сезоне футбольный клуб продолжит играть на своем старом стадионе "Олимп-2" из-за дорогой арендной платы за "Ростов-Арену". Стоимость одной игры, по данным местных СМИ, на "Ростов-Арене" составляет примерно 3 млн рублей, а на "Олимп-2" игра обходится клубу не более чем в 400 тысяч рублей.

Позднее в областном министерстве по физической культуре и спорту сообщили ТАСС о переговорах о передаче стадиона "Ростов-Арена" в региональную собственность.

"Надо разделять две вещи - нежелание играть и большую арендную плату, это разное. Все-таки все хотят играть на лучших современных стадионах. Уверен, можно найти финансовое решение этой проблемы", - сказал Дворкович.

Первый домашний матч в чемпионате России - 2018/19 "Ростов" проведет 28 июля с ЦСКА.

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