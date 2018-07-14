Матч Джоковича и Надаля на Уимблдоне будет доигран в субботу

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала Уимблдонского турнира между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем прерван из-за наступления ночи. Уимблдон - третий в сезоне турнир серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), он проходит на травяных кортах Лондона.

На момент остановки матча Джокович, посеянный на турнире под 12-м номером, ведет - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9). Испанец посеян под вторым номером. Теннисисты в 52-й раз играют друг с другом. 26 побед на счету серба, 25 раз выиграл испанец.

Победитель этого матча сыграет в финале с южноафриканцем Кевином Андерсоном (8). Андерсон в полуфинале обыграл американца Джона Изнера (7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24) в самом долгом полуфинале в истории турниров серии Большого шлема. Спортсмены провели на корте 6 часов 35 минут.

Уимблдон завершится 15 июля.