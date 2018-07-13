Андерсон обыграл Изнера и впервые в карьере вышел в финал Уимблдона

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон одержал победу над американцем Джоном Изнером в полуфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $45 млн), который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Встреча, продолжавшаяся 6 часов 35 минут, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24 в пользу 32-летнего представителя ЮАР, посеянного на турнире под восьмым номером. 33-летний Изнер получил на Уимблдоне девятый номер посева.

Это был самый продолжительный полуфинал в истории турниров Большого шлема. Ранее рекорд принадлежал встрече Майкла Чанга и Стефана Эдберга на Открытом чемпионате США в 1992 году - 5 часов 26 минут.

Соперники сыграли между собой 12-й матч на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. На счету Изнера восемь побед, у Андерсона - четыре. В финале южноафриканец сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

Андерсон впервые в карьере вышел в финал Уимблдонского турнира. Ранее он никогда не проходил дальше четвертого круга. Лучшим результатом спортсмена на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США в 2017 году, где он проиграл Надалю.

Уимблдон завершится 15 июля.