"Татнефть" сохраняет интерес к покупке "Башнефти" и обладает необходимыми средствами

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. "Татнефть" сохраняет интерес к участию в приватизации 50,08% акций "Башнефти" и обладает инвестиционными ресурсами для приобретения пакета, сообщил в среду генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов "на полях" Татарстанского нефтегазохимического форума.

"Пока наша заявка отправлена и не отозвана, а аукцион не отменен", - сказал он, добавив, что "Татнефть" располагает инвестиционными ресурсами для покупки пакета акций "Башнефти".

Топ-менеджер подчеркнул, что рассматривается вариант приобретения пакета акций "Башнефти" в партнерстве с компанией "Таиф".

"Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Калмыкии, штаб-квартира компании находится в Альметьевске. На долю "Татнефти" приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане. В 2015 году компания добыла 26,9 млн тонн нефти - на 2,7% больше, чем годом ранее. Группа компаний "Таиф" основана в 1995 году, объединяет 54 дочерние и зависимые компании, ведущие деятельность в области нефтегазопереработки и нефтехимии, телекоммуникаций, строительства, банковской и инвестиционной сфер.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев сообщал, что провести сделку по продаже госпакета "Башнефти" (50,08% акций) планировалось в сентябре - октябре 2016 г. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отложил приватизацию "Башнефти" на более поздний срок. По словам пресс-секретаря председателя правительства Натальи Тимаковой, это решение одобрил президент. Первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер говорил, что приватизация "Башнефти" может быть перенесена на 2017 г.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщал, что стоимость госпакета акций "Башнефти" (50,08%) предварительно оценивается приблизительно в 297-315 млрд руб. и заявлял, что сделка по продаже госпакета акций "Башнефти" будет проведена после реализации 19,5% акций "Роснефти".

Интерес к сделке проявили девять компаний, среди которых нет напрямую иностранных, а также государственных компаний. Официально о подаче заявок сообщили только "Лукойл" и Антипинский НПЗ. В числе претендентов - Российский фонд прямых инвестиций с партнерами, а также "Татнефть", "Татнефтегаз", Независимая нефтегазовая компания, "Русснефть" и фонд "Энергия" экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова. Заявку на участие в приватизации "Башнефти" подала и "Роснефть".

Росимуществу принадлежит 50% плюс одна акция "Башнефти", Башкирии - 25% плюс одна акция. "Башнефть" ведет деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом.