"Транснефть" в течение месяца заполнит нефтью трубопровод Куюмба - Тайшет

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" в течение месяца планирует закончить заполнение нефтью трубопровода "Куюмба - Тайшет", говорится в сообщении компании.
В настоящее время началось заполнение нефтью объектов производственной инфраструктуры магистрального нефтепровода Куюмба - Тайшет. В рамках реализации первого этапа проекта строительства МН "Куюмба - Тайшет" построена линейная часть магистрального нефтепровода протяженностью 696,5 км, головная нефтеперекачивающая станция N1 (ГНПС-1) "Куюмба" и нефтеперекачивающая станции N2 (НПС-2) с суммарным объемом резервуарных емкостей 160 тыс. кубометров, проведено расширение ГНПС-1 "Тайшет".
Схема заполнения нефтью объектов производственной инфраструктуры будет реализовываться последовательно: на начальном этапе нефтью будет заполнена линейная часть на технологических участках от ГНПС-1 "Тайшет" до НПС-2, включая подводные переходы магистрального нефтепровода через реки: Бирюса, Чуна, Ангара. Завершающий этап - заполнение нефтью участка от построенной НПС-2 до ГНПС-1 "Куюмба". Также в ходе работ будет произведено заполнение нефтью резервуарных парков ГНПС-1 и НПС-2 в объеме 160 тыс. кубометров.
"Расчетный объем нефти, который будет использован для заполнения всего комплекса объектов нефтепровода Куюмба - Тайшет, составит 240 тыс. тонн. Согласно графику производства работ процесс заполнения нефтью продлится около одного месяца", - говорится в сообщении.
Проведение комплексного опробования подтвердит полную готовность производственной инфраструктуры нефтепровода "Куюмба - Тайшет" к приему нефти с северных месторождений Красноярского края.
Как сообщалось ранее, "Транснефть" планирует запустить в эксплуатацию нефтепровод "Куюмба - Тайшет" в декабре. Об этом глава компании Николай Токарев сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Магистральный нефтепровод "Куюмба - Тайшет" позволит подключить к трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения, расположенные в Красноярском крае. Проект строительства нефтепровода оценивается в 124,2 млрд руб.
Реализация проекта по строительству нефтепровода "Куюмба - Тайшет" включает в себя два этапа: первый этап предусматривает строительство линейной части, двух нефтеперекачивающих станций с суммарным объемом резервуарных емкостей 160 тыс. кубометров, создание центральной ремонтной службы и базы производственного обеспечения в Богучанском районе Красноярского края, а также расширение ГНПС-1 "Тайшет". Пропускная способность нефтепровода составит 8,6 млн т нефти в год.
Вторым этапом предусмотрено строительство еще двух нефтеперекачивающих станций (НПС-3 и НПС-4) на территории Красноярского края и Иркутской области. Пропускная способность МН "Куюмба-Тайшет" достигнет 15 млн т нефти в год.