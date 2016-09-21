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Власти: к 2020 году объем нефтедобычи на Ямале увеличится в два раза

Экономика и бизнес ТЭК
21 сентября, 15:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября. /ТАСС
Согласно прогнозам, в 2016 году будет добыто 26 млн т нефти против 20,6 млн т годом ранее
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Объем нефтедобычи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где в среду было запущено в эксплуатацию Восточно-Мессояхское нефтяное месторождение, увеличится в два раза по сравнению с показателями текущего года, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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"Перспективы развития нефтедобычи в округе очень позитивные: к 2020 году на территории региона планируется увеличение объемов извлечения нефти в два раза. Это очень серьезный прирост. До конца года будет введен в эксплуатацию трубопровод Заполярье - Пурпе - Самотлор, а это трубопроводная система Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), которая будет транспортировать нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Кобылкина.

В 2016 году в округе по основным видам произойдет рост добычи углеводородного сырья. По прогнозам, нефти будет добыто 26 млн т (в 2015 году этот показатель составил 20,6 млн т).

По словам губернатора, в перспективе Ямал ждет освоение шельфов. "Для нас ввод Восточно-Мессояхского месторождения - знаковый проект. Мы создаем в регионе комфортные условия для бизнеса, и проект стал реальным, в том числе благодаря этому. Дальше нас ждет освоение шельфов, так что перспективы развития хорошие, и в Арктике мы становимся серьезным игроками по реализации нефтяных проектов", - доабвил Кобылкин.

"Любое открытие углеводородного сырья - это всегда очень важно, это огромная работа большого количества людей. Это новые рабочие места, это вклад в экономику нашей страны, увеличение ВВП. Поэтому открытие таких месторождений всегда знаковое событие. Это наши соседи, с которыми у нас есть большое количество связей, поэтому это очень важно для всех трех регионов", - сообщил корр. ТАСС губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Самое северное материковое месторождение в РФ

Восточно-Мессояхское месторождение - самое северное материковое месторождение нефти в России, оно расположено в Ямало-Ненецком автономном округе, в среду было запущено в промышленное производство. Его разрабатывает "Мессояханефтегаз" - совместное предприятие ПАО "Газпром нефть" и ПАО "НК "Роснефть" (50/50). Операционное управление осуществляет ПАО "Газпром нефть".

Мессояхская группа расположена на Гыданском полуострове. Запасы нефти и газового конденсата составляют более 470 млн тонн нефти и 188 млрд куб. м газа. Инвестиции в проект с 2010 на конец 2016 составят 85 млрд рублей, суммарные инвестиции до 2040 года - около 256 млрд рублей.

Месторождение полностью обеспечено автономной инфраструктурой, способной непрерывно обеспечивать все технологические процессы добычи, подготовки и транспортировки продукции. Ожидаемая добыча нефти в 2016 году - 577 тысяч тонн, пик добычи прогнозируется в 2020 году - 5,6 млн тонн.

Специалисты отмечают, что тундра - очень чувствительная экосистема, поэтому если нарушить верхний слой мерзлоты, то даже после холодной зимы он не восстановится. При проектировании "Мессояхи" специалисты старались обеспечить максимальную защиту окружающей среды.

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