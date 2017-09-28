"Газпром нефть" обсуждает с властями Курдистана изменение условий СРП

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Gazprom Neft Middle East, подразделение "Газпром нефти" в Иракском Курдистане, обсуждает с властями региона возможность изменения условий соглашений о разделе продукции (СРП) по проектам компании. Об этом генеральный директор Gazprom Neft Middle East Сергей Петров рассказал в интервью журналу Nefte Compass.

"Сегодня мы с региональным правительством обсуждаем возможности улучшения условий работы. Наш основной довод состоит в том, что СРП были подписаны при высоких ценах на нефть, а когда цены упали, то новые инвестиции в регион оказались на грани экономической целесообразности", - сказал он.

Петров также уточнил, что в настоящее время реализация нефти происходит по формуле, которая опирается на цену индикатора Brent и учитывает дисконтирующие поправки. "На размер скидки влияет несколько факторов: транспорт, качество нефти, дорожные налоги", - добавил он.