Первый экземпляр самолета МС-21 выполнил рулежки в рамках подготовки к первому полету

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Первый экземпляр МС-21, первого ближне-среднемагистрального самолета, который будет производиться в России, выполнил рулежки в рамках подготовки к первому полету. Об этом говорится в сообщении производителя самолета - корпорации "Иркут".

"Самолет МС-21-300-0001 готовится к началу летных испытаний в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода", - говорится в сообщении компании.

Подготовка к началу летных испытаний ведется в соответствии с утвержденным графиком, сообщает "Иркут".

В начале мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что летные испытания МС-21 начнутся через несколько недель.

Первый полет самолета намечался на декабрь 2016 года (начало серийной сборки - в 2017 году), позже дату перенесли на апрель, сейчас полет ожидается в конце мая. До первого публичного полета самолет должен пройти летные испытания, дату их начала в "Иркуте" пока не называют.

На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Из них на 175 машин заключены твердые (проавансированные) контракты, еще по 110 самолетам достигнуты предварительные договоренности и подписаны рамочные соглашения.

Первым заказчиком самолета стал "Аэрофлот". Планируется, что в парке авиакомпании будут эксплуатироваться 50 МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания "Авиакапитал-сервис". Твердый контракт на поставки был заключен в 2011 году. В апреле гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 году.