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Первая партия сжиженного природного газа США доставлена в Центральную Европу

Экономика и бизнес Транспорт
8 июня, 17:02 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Танкер Clean Ocean с первым грузом СПГ из Соединенных Штатов прибыл прибыл в Польшу

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© EPA/TOMEK MURANSKI

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США доставлена в Центральную Европу. Как сообщила в четверг пресс-служба Госдепартамента США, груз прибыл 7 июня в Польшу.

"Экспорт СПГ способствует американскому рынку труда, более низким ценам на энергоносители" для американских партнеров за рубежом, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство. "Соединенные Штаты поздравляют Польшу со столь значительным шагом на пути к диверсификации источников энергии и укрепления энергобезопасности Европы", - говорится в заявлении.

Исторический момент

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Как в свою очередь передала из Варшавы корр. ТАСС Ирина Полина, танкер Clean Ocean с первым грузом СПГ из Штатов прибыл в газопорт в Свиноуйсьце. В эти минуты производится его разгрузка, которая, по данным Польского телевидения, может занять около 24 часов.

Польская энергетическая компания PGNIG информировала о заключении с американской фирмой Cheniere Energy спотового соглашения в конце апреля. Позднее был заключен еще один аналогичный договор. В будущем польская сторона рассчитывает подписать с США долгосрочное соглашение.

Первые поставки СПГ из США в Польше называют историческим и переломным моментом. По мнению местных наблюдателей, этот шаг значительно укрепит позиции Польши в переговорах с российским "Газпромом", остающимся крупнейшим поставщиком газа в республику.

Польские возможности и потребности

Газопорт в Свиноуйсьце позволяет Польше приобретать СПГ в любой точке мира и получать его морским путем. Мощность терминала - 5 млрд кубометров, что составляет около одной трети потребностей страны в газе. При этом существует возможность расширения мощностей до 7,5 млрд кубометров. Эксплуатация терминала началась в конце 2015 года. Пока на постоянной основе республика в небольших объемах приобретает СПГ из Катара.

Польша потребляет в год 15 млрд кубометров газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу - российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа. В прошлом году республика воспользовалась услугами альтернативных поставщиков и закупила в РФ только 8 млрд кубометров "голубого топлива", покрыв остальные потребности на немецкой бирже.

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