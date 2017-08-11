В аэропорту Барселоны вновь образовались длинные очереди из-за забастовки персонала

МАДРИД, 11 августа. /ТАСС/. Персонал службы безопасности в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат (El Prat) начал в пятницу очередную забастовку, сообщило агентство Europa Press.

Подобная стачка уже состоялась на прошлой неделе. Сотрудники, которые ответственны за проверку пассажиров и багажа, прекращают работу четыре раза в день на час. В результате минувшим утром в аэропорту уже образовались длинные очереди, в которых людям приходилось ждать до 75 минут.

Главное требование работников аэропорта - увеличение персонала, рост заработной платы и улучшение условий труда. В настоящий момент Государственное управление аэропортов, представители местных властей, компания Eulen и сотрудники отрасли ведут переговоры по урегулированию разногласий.

Если не удастся решить проблему, на 14 августа персонал службы безопасности запланировал 24-часовую стачку. Исполнять их обязанности придется работникам гражданской гвардии.

Эль-Прат - второй крупнейший в Испании после мадридского аэропорта. В 2016 году Эль-Прат принял рекордное в своей истории число пассажиров. В частности, услугами каталонского аэропорта воспользовались около 44,1 млн человек, что на 11,6% выше показателя 2015 года.