Госэкспертиза одобрила проект строительства трассы "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Государственная экспертиза одобрила проект строительства федеральной трассы "Таврида", сообщил в пятницу журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Экспертиза завершена. Увеличение финансирования будет на 14 млрд рублей в общей сложности, о чем анонсировал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Все идет по плану, никаких срывов нет. И Крымский мост, и трасса "Таврида" будут сданы по графику", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин сообщал агентству, что Госэкспертиза проекта строительства федеральной трассы "Таврида" завершится до 8 сентября 2017 года, а не до 20 августа, как планировалось ранее. Задержка связана со сложностью проекта.

О трассе "Таврида"

Трасса "Таврида" протяженностью почти 280 км свяжет города Керчь, Симферополь и Севастополь со строящимся мостом через Керченский пролив и материковой частью России. Трасса будет скоростной: машины смогут разгоняться на ней до 120 км/ч. Заказчиком проекта выступает Служба автодорог республики, подрядчиком - АО "ВАД".

Согласно проекту, который будет реализован в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, трасса будет полностью построена к концу 2020 года, но четыре из шести ее участков будут готовы к концу 2018 года принять транспортный поток с возведенного Керченского моста. На трассе будет построено 90 мостов и путепроводов, создано 17 транспортных развязок, 30 пешеходных переходов.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что предельная стоимость "Тавриды" - до 140 млрд рублей в ценах 2016 года. По словам Нахлупина, на строительство дороги в 2017 году предусмотрено порядка 19 млрд рублей в части авансового платежа подрядчику.