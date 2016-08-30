Минстрой выдал разрешение на реконструкцию стадиона "Химмаш" в Екатеринбурге к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешение на реконструкцию екатеринбургского парка-стадиона "Химмаш", который через два года будет использован в качестве тренировочной площадки чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

К концу 2017 года на объекте будет построено футбольное поле с натуральным травяным покрытием, системой полива и дренажа. Также здесь появятся трибуны на 500 мест, административно-бытовой комплекс с двумя раздевалками и залом для проведения пресс-конференций.

После реконструкции парк-стадион будет соответствовать всем требованиям Международной федерации футбола. На период чемпионата мира площадка получит название "Ермак". По завершении турнира стадион будет передан специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва.

Тренировочная база расположена в парковой зоне. Так как это особо охраняемая природная территория местного значения, на проектную документацию по реконструкции площадки было предварительно получено положительное заключение экологической экспертизы. Также проект стадиона получил положительное заключение управления государственной экспертизы.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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