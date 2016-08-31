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Почти 300 млн рублей выделены на обеспечение жильем коренных народов Югры в 2016 году

Новости Урала
31 августа, 10:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, августа. /ТАСС
По словам первого замдиректора департамента строительства округа, к 18 августа государственную поддержку на улучшение жилищных условий за счет средств бюджета автономного округа получили 19 семей
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Около 300 млн рублей направлены на обеспечение жильем коренных малочисленных народов севера (КМНС) Ханты-Мансийского автономного округа- Югры (ХМАО-Югры) в 2016 году. Как рассказала в среду корреспонденту ТАСС первый замдиректора департамента строительства автономного округа Диана Саворовская, из этой суммы 85 млн поступят по госпрограмме, 200 млн выделены из бюджета региона.

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"В 2016 году в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты- Мансийского автономного округа-Югры в 2016-2020 годах" на выплату субсидий гражданам из числа коренных малочисленных народов будет направлено 85,1 млн рублей", - сказала она.

По данным департамента общественных и внешних связей округа, правительство региона также приняло решение выделить на эти цели дополнительно 200 млн рублей. По словам Саваровской, к 18 августа этого года государственную поддержку на улучшение жилищных условий за счет средств бюджета автономного округа получили 19 семей. "Это семьи из числа коренных малочисленных народов Югры. Общая сумма оказанной помощи этим семьям составила 57,7 млн рублей", - уточнила собеседница агентства.

Как рассказал ТАСС и.о. директора департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Александр Киселев, в этом году на программу социально- экономического развития КМНС в Югре будет направлено 102 млн рублей. "Из них 8,6 млн из федерального бюджета. В рамках этой программы в 2016 году на поддержку 364 обучающихся уже направлено 15,8 млн рублей, компенсация оплаты обучения произведена 88 студентам", - уточнил Киселев.

Сохранение языка ханты и манси

Как сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, сохранению языка народов ханты и манси является одной из приоритетных задач для округа. "Примерно год назад в Югре была утверждена концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, она реализуется, уже есть результаты. Например, в этом году впервые выпускники 9-х классов сдавали государственную итоговую аттестацию по выбору по предмету "Родной язык"", - отметила она.

По словам губернатора, в округе уже два года проходит "Фронтальный диктант" по хантыйскому, мансийскому и ненецкому языку, ежегодно растет число учащихся, изучающих родной язык, таких в Югре сейчас свыше 1,6 тыс. человек.

По информации и.о. директора департамента, за последние 7 лет количество человек, ведущих традиционный образ жизни в округе увеличилось на 14% - с 3,9 тыс. человек в 2009 году до 4,5 тыс. человек на 1 августа 2016 года. В два раза увеличилось количество общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность. "С 49 организаций в 2009 году до 100 организаций в 2016 с общей численностью 1633 человек", - рассказал он.

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