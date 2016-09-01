Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шахматы становятся обязательным предметом для учеников начальных классов Югры

Новости Урала
1 сентября, 10:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС
Для учеников 5-11 классов шахматы пока будут дополнительным предметом, но в следующем году они также войдут в общеобразовательную программу старшеклассников
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Шахматы станут обязательным общеобразовательным предметом для учеников 1-4 классов школ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) с нового учебного года, сообщили корреспонденту ТАСС в департаменте общественных и внешних связей региона.

Смотрите также
Что изменится в школах и вузах в новом учебном году

"Во всех школах ХМАО с 1 сентября обязательным для учеников 1-4 классов станет урок шахмат. Для учеников 5-11 классов шахматы пока будут дополнительным предметом, но в следующем году они также войдут в общеобразовательную программу старшеклассников", - сказали в ведомстве.

Югра станет первым регионом России, где введут обязательно обучение шахматам. В других субъектах, таких как Москва, Челябинская и Тюменская области, Республика Калмыкия, шахматам обучают лишь в нескольких школах.

В прошлом году в Ханты-Мансийске прошло международное первенство по шахматам среди юниоров. На турнире, в котором участвовали шахматисты из 40 стран, было сыграно более 700 партий. Титул чемпиона мира 2016 года в открытой секции получил россиянин Михаил Антипов.

На сегодняшний день шахматами в ХМАО занимаются около 17 тыс. детей. В 2020 году регион во второй раз примет Всемирную шахматную олимпиаду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
14
Кибертанкисты и новый виртуальный супершлем: в Екатеринбурге проходит GadgetShow
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Государственная дума. Цифры и факты
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
Лавров: Россия не выбирает между Европой и Азией
7
Годовалый ребенок умер в Ульяновской области в машине скорой помощи
Темы дня
Реклама