Шахматы становятся обязательным предметом для учеников начальных классов Югры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Шахматы станут обязательным общеобразовательным предметом для учеников 1-4 классов школ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) с нового учебного года, сообщили корреспонденту ТАСС в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Во всех школах ХМАО с 1 сентября обязательным для учеников 1-4 классов станет урок шахмат. Для учеников 5-11 классов шахматы пока будут дополнительным предметом, но в следующем году они также войдут в общеобразовательную программу старшеклассников", - сказали в ведомстве.

Югра станет первым регионом России, где введут обязательно обучение шахматам. В других субъектах, таких как Москва, Челябинская и Тюменская области, Республика Калмыкия, шахматам обучают лишь в нескольких школах.

В прошлом году в Ханты-Мансийске прошло международное первенство по шахматам среди юниоров. На турнире, в котором участвовали шахматисты из 40 стран, было сыграно более 700 партий. Титул чемпиона мира 2016 года в открытой секции получил россиянин Михаил Антипов.

На сегодняшний день шахматами в ХМАО занимаются около 17 тыс. детей. В 2020 году регион во второй раз примет Всемирную шахматную олимпиаду.