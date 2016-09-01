Шахматы становятся обязательным предметом для учеников начальных классов Югры

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Шахматы станут обязательным общеобразовательным предметом для учеников 1-4 классов школ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) с нового учебного года, сообщили корреспонденту ТАСС в департаменте общественных и внешних связей региона.
"Во всех школах ХМАО с 1 сентября обязательным для учеников 1-4 классов станет урок шахмат. Для учеников 5-11 классов шахматы пока будут дополнительным предметом, но в следующем году они также войдут в общеобразовательную программу старшеклассников", - сказали в ведомстве.
Югра станет первым регионом России, где введут обязательно обучение шахматам. В других субъектах, таких как Москва, Челябинская и Тюменская области, Республика Калмыкия, шахматам обучают лишь в нескольких школах.
В прошлом году в Ханты-Мансийске прошло международное первенство по шахматам среди юниоров. На турнире, в котором участвовали шахматисты из 40 стран, было сыграно более 700 партий. Титул чемпиона мира 2016 года в открытой секции получил россиянин Михаил Антипов.
На сегодняшний день шахматами в ХМАО занимаются около 17 тыс. детей. В 2020 году регион во второй раз примет Всемирную шахматную олимпиаду.