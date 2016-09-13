Попечительский совет создадут в спецучилище на Урале, где подростки устроили беспорядки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила с инициативой о создании попечительского совета в Рефтинском специальном училище закрытого типа для подростков с девиантным (асоциальным) поведением, откуда сбежали воспитанники и где произошли массовые беспорядки.

"Я за то, чтобы в Рефтинском спецучилище, откуда сбежали подростки, появился попечительский совет. Со мной согласился и коллега из Москвы, заместитель председателя Совета по правам человека РФ Евгений Бобров", - сказала Мерзлякова во вторник корреспонденту ТАСС.

По ее словам, сейчас в спецучилище "стоит проблема поиска лидера, которого приняли бы подростки". "Мы готовы выслушать предложения о кандидатах на пост главы попечительского совета", - добавила Мерзлякова.

Правозащитник добавила, что спецучилище "нуждается в большем внимании". "Мы все критикуем его, но мало кто помогает. Моя точка зрения, что в училище режим господствовал над педагогикой в последнее время, так не должно быть", - отметила она.

Следственным отделом по городу Асбест СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках на территории Рефтинского спецучилища по признакам преступления, предусмотренного ч. 1,2 ст. 212 УК РФ ("Организация и участие в массовых беспорядках"). По данным пресс-службы областного Управления СК РФ, потерпевшей признана и допрошена в данном качестве воспитатель спецучилища, к которой в ходе массовых беспорядков было применено физическое насилие. Кроме того, следователями проведен ряд выемок, осмотров изъятых предметов, запрошена и анализируется необходимая документация

Версия следствия

По данным пресс-службы областного Управления СК РФ, вечером 31 августа неустановленные лица с целью дестабилизации обстановки в спецучилище организовали массовые беспорядки и подстрекали нескольких несовершеннолетних воспитанников училища к применению насилия к сотрудникам учреждения и уничтожению имущества. С 31 августа по 2 сентября некоторые воспитанники Рефтинского спецучилища устроили массовые беспорядки, в ходе которых пострадали сотрудники учреждения, а также было уничтожено имущество на общую сумму более 125 тыс. рублей.

"По предварительным данным, противоправные действия были организованы в связи с несогласием ряда воспитанников с порядком, установленным в учреждении. По указанию руководства следственного управления, производство предварительного расследования поручено третьему отделу по расследованию особо важных дел", - сказали в пресс-службе.

Версия правозащитников

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков считает, что причиной массовых беспорядков в Рефтинском спецучилище стало проникновение криминалитета, что и привело к дестабилизации обстановки. Правозащитник отметил, что на эту проблему "никто толком внимания не обращал".

По словам одного из воспитанников, именно "воровские понятия" стали причиной побега. В частности, подростки не хотели есть из одной посуды с теми, кто подвергся насилию. Правозащитник не исключил, что "это только верхушка айсберга, и там есть проблемы более глубинного характера". По его мнению, происходит "раскачивание системы таких училищ, очень серьезный наезд внешнего криминалитета на такие детские учреждения, где некоторые пытаются делать бунты и организовывать побеги".

Омбудсмен считает, что для исправления ситуации в данных учреждениях нужно использовать опыт ФСИН по оперативной работе, так как "уже невозможно применять системы наказания, которые действуют сейчас в учреждениях такого типа, как Рефтинское спецучилище".

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