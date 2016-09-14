Кишечная инфекция стала причиной отравлений в школе Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Кишечная инфекция стала причиной массового заболевания детей школы № 87 Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"В данный момент лабораторные исследования завершены. В материалах, которые были отобраны у 16 заболевших детей выявлена различная патогенная и условно-патогенная микрофлора. Что касается проб пищи и смывов объектов пищеблока, то там также выделены возбудители кишечной инфекции", - сообщили там.

Также в пресс-службе уточнили, что сейчас учреждение работает в режиме сокращенного дня. "Пищеблок не работает, когда он откроется, зависит от устранения выявленных нарушений. В среду будет организована проверка кухни", - пояснили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что специалисты проведут дополнительные диагностические исследования сотрудников пищеблоков всех образовательных учреждений Екатеринбурга после выявленных случаев массового отравления детей в школах номер 184 и номер 87 в Екатеринбурге. По данным начальника управления образования Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, сейчас во всех школах будут проводиться общегигиенические мероприятия - регулярное мытье рук и уборка с использованием специальных противовирусных средств дезинфекции. Также в каждом образовательном учреждении ответственные лица будут контролировать соблюдение противовирусных мероприятий.

Массовые отравления в школах

По данным областной прокуратуры, 56 учеников школы номер 87 Екатеринбурга 8 сентября пожаловались на недомогание, прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга организовала проверку.

В школе номер 184 признаки заболевания были выявлены у 68 учеников, у 18 осмотренных детей 8 сентября были обнаружены признаки острой кишечной инфекции, причиной которой стал норовирус второго типа. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга также начала проверку по факту массового заболевания детей. В ведомстве отметили, что школа временно приостановила образовательную деятельность до установления причин ухудшения состояния здоровья детей, а также для проведения дезинфекции помещений школы, особенно столовой. Также организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины ухудшения состояния детей, а также то, не связано ли их заболевание с ненадлежащим исполнением своих обязанностей сотрудниками школы.