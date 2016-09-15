Суд отказался выпустить из-под ареста ключевого участника стрельбы в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд в четверг отказался выпустить из-под ареста одного из ключевых фигурантов стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге Дмитрия Пестрикова, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Суд принял решение отказать в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Пестрикова на его арест. Он останется под стражей до 5 ноября", - сказали в инстанции.
Инцидент со стрельбой в цыганском поселке произошел вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу, в результате которой в больницу были доставлены девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет. Двое из них (27 и 18 лет) впоследствии скончались в реанимации.
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца трех фигурантов дела: Дмитрия Пестрикова, Янека Князева и Руслана Оглы, им было предъявлено обвинение в организации и участии в беспорядках.
На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц. По факту стрельбы возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Организация и участие в массовых беспорядках". Также, по данным следствия, собраны доказательства, позволяющие полагать, что в действиях лиц, применивших оружие в отношении сообщников, приехавших на нескольких автомашинах, предварительно усматриваются признаки превышения пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ).