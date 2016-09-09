Казаки взяли под охрану дом фигуранта дела о стрельбе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Казаки выставили охрану вокруг дома ключевого фигуранта дела о стрельбе в цыганском поселке в Екатеринбурге Олега Шишова. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель казачьего атамана Исетской линии Екатеринбурга по взаимодействию с правоохранительными органами, руководитель группы быстрого реагирования Георгий Соболев. 8 сентября полиция сняла охрану с семьи Шишова, после чего оцепление было выставлено его сослуживцами.

"Первые дни Шишов и его семья были под государственной защитой, там дежурили сотрудники ОМОНа. Защита была снята вчера, и казаки сразу встали на охрану", - сказал собеседник агентства, не уточнив точное количество казаков, охраняющих дом.

Соболев отметил, что также заключен договор с охранным предприятием. "Помимо этого, установлена тревожная кнопка. Сотрудники охранного предприятия со служебным оружием, а казаки - традиционно с тем, что разрешено. Есть опасность и оперативная информация о том, что кто-то может попробовать попасть на территорию дома", - добавил он.

По словам Шишова, ранее ему уже поступали угрозы со стороны цыган. В ходе обсуждения вопроса безопасности семьи Шишова его адвокат заявил, что подзащитный отказался от предложенной государственной защиты в связи с тем, что это предполагало полную изоляцию от мира.

Стрельба в цыганском поселке

Как ранее сообщал ТАСС, конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

В настоящее время троим арестованным предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках. По версии следствия, они принимали непосредственное и активное участие в беспорядках. Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца Дмитрия Пестрикова (один из инициаторов конфликта - прим. ТАСС), Янека Князева и Руслана Оглы. Были освобождены Расим Григорьев и Игорь Рябов.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.

По факту стрельбы возбуждено несколько уголовных дел - "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Организация и участие в массовых беспорядках".