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Полиция сняла охрану с семьи участника стрельбы в Екатеринбурга

Происшествия
8 сентября, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков сообщил, что обратился к министру внутренних дел РФ с просьбой обеспечить безопасность семьи Олега Шишова
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция сняла охрану с семьи одного их основных участников стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга Олега Шишова. Об этом сообщил журналистам председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков.

"По информации от жены Олега Шишова, полиция сняла охрану с ее семьи. Вчера я обратился к министру внутренних дел РФ с просьбой обеспечить безопасность семьи Шишова", - сказал он.

Цветков отметил, что сейчас охрану семьи Шишова обеспечивают его сослуживцы. Он подчеркнул, что между двумя сторонами конфликта должна стоять полиция, которая может обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан.

Конфликт в цыганском поселке

Как ранее сообщал ТАСС, конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

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В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ранее дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.

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