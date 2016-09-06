Следствие допросило 16 участников и более 30 свидетелей стрельбы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета РФ допросили порядка 16 участников и более 30 свидетелей стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге, в результате которой два человека погибли и семь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"В следственную группу включены 19 следователей областного СК и следователи-криминалисты СК РФ. Установлены 16 лиц, которые прибыли к дому по улице Депутатской в целях выяснения отношений с местным жителем на семи автомашинах. Все из указанных граждан, кроме не способных участвовать в следственных действиях в связи с состоянием здоровья, уже допрошены. У находящихся в больницах лиц произведены выемки одежды, сотовых телефонов, изъятых пуль, получены образцы для сравнительного исследования", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СУ СК по региону, в рамках дела уже проведены 12 осмотров места происшествия, семь осмотров автомобилей и семь выемок. "Допрошены более 30 свидетелей из числа жителей прилегающего к месту преступления района, сотрудников медицинских организаций, иных лиц. В отношении получивших телесные повреждения в ходе конфликта лиц назначены 13 судебно-медицинских экспертиз, а также судебные криминалистические (баллистические) экспертизы", - добавили в СК.

Также в ходе следствия уже установлены личности трех лиц, которые участвовали в конфликте со стороны хозяина жилища. "Двое из них допрошены, местонахождение третьего устанавливается совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции. В отношении подозреваемого и гражданина, который являлся участником конфликта с другой стороны, проведены психофизиологические исследования с использованием полиграфа", - уточнили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, возможным поводом для конфликта послужила словесная ссора между подозреваемым Олегом Ш. (Олегом Шишовым - прим. ТАСС) и одним из тех, кто впоследствии прибыл к его дому. "После возникшей на почве личной неприязни словесной ссоры оба лица условились о продолжении выяснения отношений, которое в дальнейшем и состоялось на улице Депутатской, в результате чего участниками конфликта было применено огнестрельное оружие", - рассказали в региональном СУ СК. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Валерия Задорина.

Конфликт в цыганском поселке

Как ранее сообщал ТАСС, конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ранее дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего. Первая версия связана с межличностным конфликтом стрелявшего и некоторых пострадавших. Вторая связана с необходимой обороной со стороны лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.