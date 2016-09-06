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СК возбудил дело о массовых беспорядках после стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга

Происшествия
6 сентября, 12:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
В результате стрельбы два человека погибли и семь пострадали
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© Александр Щербак/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. СУ СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках по факту стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге, в результате которой два человека погибли и семь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Свердловской области.

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"В ходе тщательного анализа ситуации, многочисленных допросов участников инцидента, осмотра видеозаписей камер наблюдения, проведения исследований на полиграфе следствием добыты объективные подтверждения того, что в действиях группы лиц, приехавшей для выяснения отношений к частному дому по улице Депутатской в Екатеринбурге, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 и 2 ст.212 УК РФ "Организация и участие в массовых беспорядках". В этой связи во вторник следователем регионального СК России возбуждено уголовное дело по указанной статье", - говорится в сообщении ведомства.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило то, что группа агрессивно настроенных лиц в составе не менее 16 человек, вооруженных холодным и огнестрельным оружием, на семи автомашинах приехала к месту происшествия не только в целях устрашения, но и реального применения принесенного с собой оружия по отношению к лицам, которые находились в доме по улице Депутатской. "Такого рода обстоятельства говорят о явном противоправном характере действий большой группы сообщников, которые, как полагает следствие, были нацелены на причинение вреда здоровью граждан и их имуществу, создание опасности для посторонних лиц, что подпадает под предусмотренное действующим уголовным законодательством определение организации и участия в массовых беспорядках", - уточнили в СК.

Конфликт в цыганском поселке

Как ранее сообщал ТАСС, конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ранее дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.

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