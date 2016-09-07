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Задержан один из основных участников стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга

Происшествия
7 сентября, 13:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
По данным источника, знакомого с ходом следствия, именно со ссоры задержанного цыгана Дмитрия с Олегом Шишовым начался конфликт
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© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Задержан один из основных участников стрельбы в цыганском поселке на улице Депутатской в Екатеринбурге, при которой двое погибли и семеро были ранены. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ходом следствия.

"Задержан цыган Дмитрий (фамилия не называется). Именно с его ссоры с Олегом Шишовым начался конфликт", - сказал собеседник агентства. Накануне следователи также задержали еще нескольких участников перестрелки в цыганском поселке.

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Как ранее сообщал ТАСС, конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный произвел выстрелы в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ранее дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.

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