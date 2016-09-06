Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержаны еще несколько участников перестрелки в Екатеринбурге с двумя погибшими

Происшествия
6 сентября, 20:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали еще нескольких участников перестрелки в цыганском поселке на улице Депутатской в Екатеринбурге, в результате которой погибли два человека и семь получили ранения. Об этом сообщил во вторник ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Смотрите также
Следствие установило личность стрелка, причастного к смерти двух человек в Екатеринбурге

"Сегодня в городе прошли обыски у некоторых участников перестрелки, которые приехали на улицу Депутатскую в Екатеринбурге. Несколько из них были задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении им обвинения", - сказал Шульга, добавив, что не может озвучить точное количество задержанных из-за тайны следствия.

Он уточнил, что следователи не располагают данными о третьем погибшем в ходе перестрелки, о котором написали некоторые СМИ. "По нашим данным, в ходе перестрелки погибли два человека и семь получили ранения", - отметил собеседник агентства.

Конфликт в цыганском поселке

Как ранее сообщал ТАСС, конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный выстрелил в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.

Смотрите также

СК возбудил дело о массовых беспорядках после стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга
Следствие допросило 16 участников и более 30 свидетелей стрельбы в Екатеринбурге
Адвокат: оружие при стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга применялось с обеих сторон

В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ранее дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
8
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровня
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
2
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
Опрос: Клинтон не набирает нужного числа голосов для победы на выборах
6
Президентом "Гражданских самолетов Сухого" стал топ-менеджер Boeing
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама