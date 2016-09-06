Задержаны еще несколько участников перестрелки в Екатеринбурге с двумя погибшими

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали еще нескольких участников перестрелки в цыганском поселке на улице Депутатской в Екатеринбурге, в результате которой погибли два человека и семь получили ранения. Об этом сообщил во вторник ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
"Сегодня в городе прошли обыски у некоторых участников перестрелки, которые приехали на улицу Депутатскую в Екатеринбурге. Несколько из них были задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении им обвинения", - сказал Шульга, добавив, что не может озвучить точное количество задержанных из-за тайны следствия.
Он уточнил, что следователи не располагают данными о третьем погибшем в ходе перестрелки, о котором написали некоторые СМИ. "По нашим данным, в ходе перестрелки погибли два человека и семь получили ранения", - отметил собеседник агентства.
Как ранее сообщал ТАСС, конфликт возник вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный выстрелил в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет были доставлены в больницы города. Несмотря на предпринятые врачами меры, впоследствии двое из пострадавших (27 и 18 лет) скончались в реанимации.
В СК отметили, что с учетом новых обстоятельств следователем областного СК уголовное дело переквалифицировано на п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ранее дело расследовалось по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ.
На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц, к которым на нескольких автомашинах приезжали граждане, впоследствии пострадавшие в результате инцидента. От следствия скрылись не только граждане, которые находились в доме, где произошла стрельба, но и те, кто приехал к нему, чтобы разобраться в ранее произошедшем конфликте.