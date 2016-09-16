Эксперт: власти должны регулировать установку памятников спорным историческим личностям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Российские власти должны регулировать установку памятников историческим личностям, чьи действия имеют неоднозначную оценку. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал доктор исторических наук, профессор, председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин.

"Общественные инициативы бывают разные. Потому что аллея Берии (предлагают сделать в городе Лесной на Урале - прим. ТАСС) и памятник Ивану Грозному в Орле - это тоже общественные инициативы, только с отрицательным знаком. А памятник Сталину в Сургуте ставят буквально в нескольких метрах от места, где должен стоять памятник жертвам политических репрессий, это глумление", - сказал он.

Мосин добавил, что вопрос об установке таких памятных знаков нужно регулировать на законодательном уровне. "Нужна общественная дискуссия, просветительская кампания и решение на государственном уровне. И тогда такого рода спорные вещи будут исключены", - добавил Мосин, отметив, что в последние годы такие ситуации бывают все чаще. "Это все свидетельствует о ложном патриотизме", - считает доктор исторических наук.

Обсуждение началось после незаконной установки 15 сентября памятника Сталину в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Он расположился недалеко от места, где должен быть поставлен монумент репрессированным. На установку бюста собрали с населения более 150 тыс. рублей. В пятницу памятник Иосифу Сталину неизвестные облили красной краской. Организатор установки, председатель югорского отделения российской общественной организации "Русский дух" Денис Ханьжин планирует подать заявление в полицию.

Как говорится в заявлении "Вольного исторического общества", опубликованном сегодня, "в последние месяцы российское общество стало свидетелем появления целой серии памятников историческим деятелям, чей вклад в развитие страны не просто спорен, а, с точки зрения исторической науки, отрицателен". "Бюсты Иосифа Сталина уже установлены в Липецке и в селе Хорошево под Ржевом, обсуждаются планы воздвижения подобных памятников в Новосибирске и других городах", - говорится в сообщении общественников.

Новая волна установки памятников

Новая волна установки памятников Сталину в России началась с 2010 года. Первые начали появляться в городах и селах кавказских регионов - Северная Осетия, Дагестан и Кабардино-Балкария. На данный момент только в Северной Осетии установлено не менее 10 бюстов Сталину. Например, в 2015 году в канун празднования 70-летия Великой Победы такой памятник торжественно открыли в селе Красногор Ардонского района. Инициатива принадлежала одному из местных жителей.

Аналогичная история произошла в Липецке. 6 мая 2015 года там открыли памятник Сталину, который был установлен силами местного отделения КПРФ. Жители раскололись на два лагеря, через двое суток неизвестная женщина ночью облила бюст розовой краской. Активисты подали заявление в полицию о порче имущества и оперативно за пару часов очистили памятник.

Несколько раз законность установки памятника в Липецке проверяла прокуратура, так как администрация заявляла, что власти согласовывали установку бюста Сталину в помещении КПРФ, а не на улице. "Памятник, конечно, до сих пор стоит в центре Липецка около нашего отделения. С ним часто фотографируется молодежь, а также многие в праздники приносят цветы к бюсту Сталину", - сказали ТАСС липецкие коммунисты.

Также установить памятник Сталину планируют в Екатеринбурге, однако пока решение об этом не принято. Данная инициатива вызвала неоднозначную реакцию общественности.

Так, профессор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кондрашин заявил ТАСС, что установка памятника Сталину в Екатеринбурге "играет" против современной России и может вызвать раскол общества. По мнению народного художника РФ Виталия Воловича, ставить памятник Сталину рано, так как для оценки его участия в истории должно пройти больше времени.