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Губернаторы УрФО подпишут соглашения с учеными, нефтяниками и банкирами на "Сочи-2016"

Новости Урала
21 сентября, 16:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября. /ТАСС
Главы регионов встретятся с представителями АСИ, ПАО "Транснефть", Сбербанка
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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Губернаторы Уральского федерального округа (УрФО) подпишут соглашения с учеными, нефтяниками и банкирами РФ на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016".

"Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин примет участие в инвестфоруме "Сочи-2016". Запланировано подписание ряда соглашений, в том числе с ПАО "Транснефть", Сбербанком, АСИ и Министерством природы России. Документы в стадии подготовки, детали пока не разглашаются", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы главы Ямала Надежда Носкова.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова на форуме в Сочи подпишет соглашения с Челябинской и Владимирской областями. Также будет выработан план мероприятий с торгово-промышленной палатой РФ. Помимо этого, Комарова примет участие во вручении премии АСИ топ-19 лучших практик субъектов РФ, где участвует один югорский проект.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС губернатор Тюменской области Владимир Якушев, во время форума планируется наладить взаимодействие с научными организациями. "Мы точно будем подписывать соглашение с РАН. Всего пять инновационных проектов, в основном они связаны с биотехнологиями. Ведь за этим направлением будущее, поэтому мы в этом заинтересованы. Кроме того, на форуме планируется провести более 10 встреч по проектам, которые пока мы не озвучиваем", - сказал он.

Деловая программа, с которой губернатор Курганской области Алексей Кокорин поедет на форум в Сочи, пока согласовывается, сообщили в пресс-службе главы региона. "Ориентировочно, Кокорин в Сочи подпишет соглашения с Оренбургской областью и партнерами из Казахстана. Сейчас вся деловая программа согласовывается и будет готова 26 сентября", - сказали в пресс-службе. Также готовится и программа участия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Из программы губернатора Челябинской области пока известно, что Борис Дубровский планирует встретиться с президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом, также на полях форума будет подписано комплексное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с ПАО "Оптовая генерирующая компания номер 2" (ОГК-2). Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международного инвестиционного форума "Сочи-2016". 15-й сочинский форум пройдет 29 сентября - 2 октября.

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