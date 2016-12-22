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Тонну топлива привезли водителям грузовиков, застрявших из-за мороза на Ямале

Новости Урала
22 декабря, 13:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, декабря. /ТАСС
Также к месту временной стоянки автотранспорта доставили установку для обогрева техники
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Установку для обогрева техники и 1 тонну дизельного топлива привезли водителям большегрузов, попавших в морозный плен на трассе Сургут - Салехард на границе Ханты-Мансийского и Ямало- Ненецкого автономных округов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

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"Сегодня к Карамовскому посту под Ноябрьском, где пережидают пятидесятиградусные морозы водители- дальнобойщики, направлена специальная установка для сухого обогрева техники. Агрегат предоставлен по просьбе властей авиапредприятием. Водители большегрузов начинают отогревать технику", - сказали в пресс-службе.

Также к месту временной стоянки автотранспорта доставили 1 тонну солярки. "В случае крайней необходимости топливо будут раздавать водителям под расписку и гарантии грузоотправителей. Кроме того, волонтеры из Ноябрьска доставили на Карамовский пост в дополнение к имеющимся пунктам обогрева вагончик с печкой, воду и продукты", - уточнили там. Ранее в социальных сетях появилась информация, что якобы водители большегрузов находятся в критическом состоянии, замерзая без еды и топлива на трассе в ЯНАО, для проверки данного факта на место выехала комиссия.

"Главная просьба большинства водителей заключалась в том, что им необходима установка сухого обогрева для того, чтобы завести технику. Также некоторые требовали бесплатной заправки и питания, поскольку по их словам, не имели денег для оплаты. Мы начали проверять факты, однако ни один из них не подтвердился. Дальнобойщики отказались от временного размещения в организованном пункте с питанием и ночлегом в городе Ноябрьске, отказались и от предложения предпринимателей, которые им предлагали бесплатно разместиться на раскладушках в придорожных кафе", - сказал замглавы администрации Ноябрьска Андрей Власов.

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Ранее ТАСС сообщал, что на трассе в ЯНАО в морозный плен попали более 30 большегрузов, так как в течение четырех дней в регионе установились морозы до минус 52 градусов. Круглосуточно около дальнобойщиков дежурят спасатели, врачи, организован подвоз питьевой воды. Также водители могут греться на посту ДПС общей вместимостью до 100 человек.

По данным Росгидромета, аномально холодная погода сохранится в ЯНАО в течение ближайших трех суток. Температура будет колебаться от минус 45 до минус 50 градусов. При этом с 25 декабря постепенно холода будут вытеснены более теплым циклоном с Атлантики.

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