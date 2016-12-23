На Ямале более 30 застрявших из-за морозов большегрузов смогли продолжить путь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Более 30 большегрузных машин освободились из морозного плена на трассе Сургут - Салехард на границе Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ЯНАО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

"Большегрузы, застрявшие на Карамовском посту на трассе в ЯНАО, смогли завести автомобили и продолжить путь. Температура воздуха на Ямале в пятницу минус 30 градусов", - отметили там.

Ранее ТАСС сообщал, что из-за аномального мороза - до минус 52 градусов - в районе Карамовского поста 20 декабря застряли порядка 37 грузовых машин, водители которых остановились на ночлег. Как пояснили в МЧС, автомобили не были подготовлены к столь низким температурам воздуха, в итоге технические жидкости и агрегаты у большегрузов замерзли.

По данным ведомства, для дальнобойщиков была доставлена 1 тыс. т топлива, которое выдерживает морозы до минус 49 градусов, развернуты стационарные пункты питания, для обогрева установлен автомобиль "Урал", который рассчитан на 20 человек.

По данным Центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по ЯНАО, с 19 по 22 декабря на территории региона стояла аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха минус 40 - минус 45 градусов. В восточной части округа температура воздуха достигала минус 50 градусов, что ниже климатической нормы на 15 и более градусов.