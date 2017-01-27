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Свердловский омбудсмен призвала отменить приговор воспитательнице по делу о репосте

Новости Урала
27 января, 16:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, января. /ТАСС
Уголовное преследование в сравнимых ситуациях может рассматриваться как чрезмерное ограничение права, считает Татьяна Мерзлякова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Свердловский области Татьяна Мерзлякова выступает за отмену приговора и прекращение в кассационной инстанции дела воспитательницы Евгении Чудновец, приговоренной к пяти месяцам колонии общего режима за репост в интернете. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного.

"По мнению уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, наиболее приемлемым вариантом разрешения дела Евгении Чудновец на национальном уровне с учетом наших международных обязательств в сфере обеспечения и защиты прав человека может являться отмена приговора и прекращение дела в кассационной инстанции по реабилитирующим основаниям, с последующей выплатой компенсации", - говорится в сообщении.

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Там также отмечается, что уголовное преследование, особенно сопряженное с реальными сроками лишения свободы, в сравнимых ситуациях может рассматриваться как чрезмерное ограничение права и нарушать баланс прав индивида и общественных интересов. "Анализ документов, имеющихся в деле Евгении Чудновец, позволяет прийти к выводу о том, что уголовное наказание за репост в социальных сетях в том контексте, в котором происходило размещение этой информации, представляет собой непропорциональное вмешательство государства в свободу распространения информации, гарантированную статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - поясняет Мерзлякова.

Ранее сообщалось, что Чудновец приговорили к заключению по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" УК РФ за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Она объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.

В начале января 2017 года Чудновец была помещена в карцер Шадринского СИЗО в Курганской области. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергея Зыкова, причина такой строгой меры в том, что, находясь в камере, Чудновец закрывала ноги одеялом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ назначила служебную проверку о правомерности помещения Чудновец в карцер. Сейчас Чудновец отбывает наказание в женской исправительной колонии № 6 на территории Нижнего Тагила Свердловской области.

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