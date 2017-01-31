Трое сотрудников ГИБДД на Ямале арестованы на два месяца по делу о взятках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Пуровский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) арестовал на 2 месяца, до 29 марта 2017 года, трех из шести сотрудников ДПС ГИБДД, подозреваемых в получении взятки. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщили в суде.

"Суд избрал трем сотрудникам ДПС меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 29 марта 2017 года включительно", - сказали в суде. Остальным инспекторам ДПС мера пресечения будет избрана в ближайшее время.

Ранее ТАСС сообщал, что следователи СК РФ по ЯНАО возбудили уголовное дело в отношении шестерых сотрудников ГИБДД по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие)").

По данным регионального МВД, выявлены факты получения незаконного вознаграждения инспекторами ДПС ГИБДД от лиц, занимающихся перевозками негабаритных грузов без соответствующих разрешений. Инспекторы не привлекали к установленной законом ответственности нарушителей и содействовали в беспрепятственном проезде по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Установлено, что сотрудники ДПС действовали в нескольких муниципальных образованиях.

Как ранее отметили в пресс-службе МВД по ЯНАО, данные инспекторы ДПС ГИБДД отстранены от выполнения служебных обязанностей, руководством УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу назначена проверка. Если вина сотрудников полиции подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.