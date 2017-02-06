Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение на трассе между Челябинской и Оренбургской областями открыто

Новости Урала
6 февраля, 12:18 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 6, февраля. /ТАСС
В ночь с 5 на 6 февраля участок дороги Оренбург - Орск - Шильда был закрыт из-за снегопада и метели
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Stephen Lance Dennee

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Остановленное из-за снегопада движение транспорта на трассе Р-336 Оренбург - Орск- Шильда со 170 по 260 км восстановлено. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Смотрите также
Спасатели эвакуировали все автомобили и автобусы в районе снежного затора на Алтае

"С 10:00 мск 6 февраля снято временное ограничение движения всех транспортных средств на трассе Р-336 Оренбург - Орск - Шильда с 170 по 260 км", - пояснили в МЧС.

Ранее в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что снегопад и метель стали причиной недостаточной видимости на указанном участке трассы Р-336 на границе Челябинской и Оренбургской областей. Поэтому движение транспорта там было закрыто в ночь с 5 на 6 февраля до особого распоряжения.

Автомобильная дорога Оренбург - Орск - Шильда, или Р336 - автомобильная дорога регионального значения, проходящая по территории Оренбургской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
7
Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
2
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
3
Кремль не согласен с мнением Трампа об Иране как о террористическом государстве
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
6
Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края
7
МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена
Темы дня
Реклама