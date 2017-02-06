Движение на трассе между Челябинской и Оренбургской областями открыто

ЧЕЛЯБИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Остановленное из-за снегопада движение транспорта на трассе Р-336 Оренбург - Орск- Шильда со 170 по 260 км восстановлено. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

"С 10:00 мск 6 февраля снято временное ограничение движения всех транспортных средств на трассе Р-336 Оренбург - Орск - Шильда с 170 по 260 км", - пояснили в МЧС.

Ранее в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что снегопад и метель стали причиной недостаточной видимости на указанном участке трассы Р-336 на границе Челябинской и Оренбургской областей. Поэтому движение транспорта там было закрыто в ночь с 5 на 6 февраля до особого распоряжения.

Автомобильная дорога Оренбург - Орск - Шильда, или Р336 - автомобильная дорога регионального значения, проходящая по территории Оренбургской области.